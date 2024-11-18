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Медведев: «Брунею ничего не светило бы в матче с женским «Зенитом»

Даниил Аршавский
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Глава правления «Зенита» Александр Медведев после победы женской команды сине-бело-голубых в чемпионате России порассуждал о том, как бы могла пройти встреча петербургских футболисток с национальной командой Брунея.

Женский «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России в финале обыграв ЦСКА со счетом 1:0.

«Был боевой матч, очень интересный. Потрясающий по красоте гол, спасение на последних минутах, эмоции болельщиков — это все красивый, настоящий футбол. Не хуже, чем мужской. С каким счетом завершился бы матч между женским «Зенитом» и мужской сборной Брунея? Я думаю, Брунею ничего не светило бы в этом матче», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

15 ноября Бруней уступил сборной России в товарищеском матче со счетом 0:11.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Сборная Брунея по футболу
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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