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Медведев — о матчах сборной России: «Глупо и неправильно бросать камни в РФС»

Сергей Разин
корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об отсутствии товарищеских матчей у сборной России в октябре.

«На уровне сборных договориться о товарищеских матчах гораздо сложнее, чем на уровне клубов. Сильные сборные все участвуют в международных соревнованиях. Найти достаточного по силе соперника, чтобы имело не только геополитическое, но и спортивное значение, очень непросто. Глупо и неправильно бросать камни в сторону РФС, который старается делать все, чтобы сборная продолжала не только существовать, но и играть.

Правильно сказал Александр Головин, что хоть приехал и не играл, но все равно был рад увидеть товарищей и тренироваться с ними. Если кто-то думает, что мы ляжем в гроб и заколотим себя крышками, то такого не будет", — приводит слова Медведева Metaratings.ru.

В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одной контрольной игры из-за отсутствия соперников. Ранее сообщалось, что соперниками сборной России в ноябрьскую международную паузу могут стать национальные команды Сирии и Брунея.

Источник: Metaratings
Сборная России по футболу
Александр Медведев (руководитель)
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