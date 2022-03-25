Сафонов: «Очень неприятно, что не состоялся матч с Польшей. У всех было желание сыграть»

Сафонов рассказал о своем отношении к тому, что матч Россия — Польша не состоялся

Вратарь сборной России Матвей Сафонов оценил тренировочный сбор национальной команды.

— Сбор отличается, так как нет официальных игр. Есть шанс что-то отработать. Это больше тактический сбор.

— Твое отношение к тому, что нет стыков с Польшей?

— Очень неприятно. У всех было желание сыграть. Есть время зато отработать то, над чем не успели поработать. Это время надо провести продуктивно.

— Что с локтем?

— Все хорошо.

— Что Кафонов делает особенного с вратарями?

— Он особенный тренер. Он общается с игроками. За счет этого происходит прогресс. Есть что-то семейное в нашем вратарском коллективе. В чем я прибавил с ним? Не могу выделить что-то одно. Прибавил я во всем.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях.

В плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сборная России должна была сыграть с Польшей 24 марта. Из-за отстранения российской сборной поляки 29 марта сыграют с Швецией, которая обыграла Чехию (1:0).