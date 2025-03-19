Футбол
19 марта, 17:08

Сафонов пожелал удачи сборной России перед товарищескими матчами

Руслан Минаев
Матвей Сафонов.
Фото Reuters

Вратарь сборной России Матвей Сафонов обратился к национальной команде перед BetBoom матчем против Гренады.

«Гулял по Парижу и нашел такую раритетную футболку сборной 2004 года. Хочу передать ее в Москву и пожелать удачи ребятам в предстоящих матчах», — сказал Сафонов на видео, опубликованном пресс-службой сборной России.

Сафонов не попал в заявку сборной России на мартвоские матчи.

19 марта сборная России примет Гренаду в Москве. Вторую игру национальная команда проведет на своем поле с Замбией 25 марта.

Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
Кафанов: «Сафонов был голоден до работы и занятий. Ему была нужна игра с Катаром»
«ПСЖ» включил Сафонова в список игроков, вызванных в сборные
В «ПСЖ» не упомянули, что Сафонов уехал в сборную России. Карпин раскритиковал парижан
«Никаких отношений с россиянами». Украинец Забарный впервые высказался об общении с Сафоновым в «ПСЖ»
Забарный заявил, что будет взаимодействовать с Сафоновым на профессиональном уровне
Источник: «ПСЖ» согласовал трансфер Сафонова в другой клуб
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Сборная Киргизии готова обсудить проведение товарищеского матча против России в 2026 году
Тюкавин — о Захаряне в расширенном составе сборной: «Желаю ему обойтись без травм. Надеюсь, встретимся, поболтаем»
В Афганистане готовы рассмотреть вариант проведения матча с российской сборной в 2026 году
