Сафонов пожелал удачи сборной России перед товарищескими матчами

Вратарь сборной России Матвей Сафонов обратился к национальной команде перед BetBoom матчем против Гренады.

«Гулял по Парижу и нашел такую раритетную футболку сборной 2004 года. Хочу передать ее в Москву и пожелать удачи ребятам в предстоящих матчах», — сказал Сафонов на видео, опубликованном пресс-службой сборной России.

Сафонов не попал в заявку сборной России на мартвоские матчи.

19 марта сборная России примет Гренаду в Москве. Вторую игру национальная команда проведет на своем поле с Замбией 25 марта.