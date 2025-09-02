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Сафонов — о приезде в сборную: «Второй раз Агкацев сливается со сборов со мной»

Микеле Антонов
Корреспондент

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от приезда в расположение сборной России.

«Дорога тяжелая, багаж не пришел. Прилетел в час, забрал его только в семь. Рад приехать в сборную. Кафанов сказал доброе утро. Он очень ждал. Сыграю ли? Не знаю. Второй раз Агкацев сливается со сборов со мной. Если без шуток, хотелось бы поработать», — сказал футболист.

BetBoom Матч сборной России против Иордании пройдет 4 сентября в Москве, против Катара — 7 сентября в Эр-Райяне.

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Матвей Сафонов
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