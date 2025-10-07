Футбол
Сегодня, 13:07

Кисляк: «Дзюба — пример для меня, легенда русского футбола»

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк ответил на вопросы журналистов после тренировки национальной команды в Новогорске.

— С каким настроением приехал в сборную России?

— После дерби немного добавилось настроение. Приезжать в сборную после победы — замечательно. Игроков «Спартака» не подкалывали, просто обсудили какие-то моменты матча. Сразу приехал на базу после дерби, чтобы хорошенько выспаться и подготовиться. Надо переключаться на сборную. Выиграли — самое главное.

— Привык к регулярным вызовам на сборы?

— Игрок национальный сборной — этот статус дается за труд в клубе. К этому невозможно привыкнуть, всегда приятно сюда попадать. Если будешь показывать уровень, тебя заметят. Как только начнешь сбавлять, ничего не получится.

— Дзюба лестно высказался о тебе. Какие у тебя с ним отношения?

— Дзюба как-то пришел, расположил к себе своим отношением. Может, полюбил меня. Я смеялся с его шуток. Он как человек очень хороший, пример для меня. Пример, что можно достигнуть всего в российском футболе и остаться хорошим человеком. Дзюба — легенда русского футбола.

Артем Дзюба
Матвей Кисляк
