Матч Таиланд — Россия перенесен из-за супертайфуна

Федерация футбола Вьетнама приняла решение отложить проведение товарищеского матча Таиланд — Россия, утверждает Thanh Nien. Пресс-служба российской команды пока не подтвердила эту информацию.

Организаторы приняли такое решение из-за надвигающегося на столицу страны супертайфуна «Яги». Матч должен был состояться сегодня на стадионе «Ми Динь» и начаться в 16:00 по московскому времени.

По информации источника, стороны обсуждают проведение матча в то же время в воскресенье, 8 сентября.