Матч сборных России и Сирии должен пройти в Волгограде
Вице-президент сирийской футбольной федерации Абдеррахман аль-Хатиб заявил, что матч России и Сирии должен пройти в Волгограде.
«Сирийская команда ожидает подписания соглашения с российской стороной о проведении товарищеского матча, который запланирован на 19 ноября в Волгограде. Этот город был выбран для проведения матча, потому что его климат похож на сирийский — чтобы облегчить адаптацию для наших игроков», — цитируют аль-Хатиба «РИА Новости».
Ранее «СЭ» сообщал, что во время ноябрьской международной паузы сборная России с большой долей веротяностии также сыграет с национальной командой Брунея.
Источник: РИА Новости Спорт
Новости