Матч сборной России с Сербией будет учтен в рейтинге ФИФА

Товарищеский матч сборной России против Сербии будет учтен в рейтинге ФИФА, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу коммуникаций РФС. Россияне занимают 38-е место в рейтинге ФИФА, сербы расположились на 34-й строчке.

Ранее в среду появилась информация, что встреча пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо».

Этот матч станет для сборной первым против европейской команды с конца 2021 года. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.

Всего после начала действия санкций сборная России сыграла 11 товарищеских матчей против команд из Азии и Африки (четыре победы, шесть ничьих, одно поражение).

На прошлой неделе президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не видит проблемы в товарищеском матче между сборными России и Сербии.