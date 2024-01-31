Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

31 января, 15:30

Матч сборной России с Сербией будет учтен в рейтинге ФИФА

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Товарищеский матч сборной России против Сербии будет учтен в рейтинге ФИФА, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу коммуникаций РФС. Россияне занимают 38-е место в рейтинге ФИФА, сербы расположились на 34-й строчке.

Ранее в среду появилась информация, что встреча пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо».

Александер Чеферин. УЕФА — за Россию. Но политика пока сильнее

Этот матч станет для сборной первым против европейской команды с конца 2021 года. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.

Всего после начала действия санкций сборная России сыграла 11 товарищеских матчей против команд из Азии и Африки (четыре победы, шесть ничьих, одно поражение).

На прошлой неделе президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не видит проблемы в товарищеском матче между сборными России и Сербии.

Источник: rsport.ria.ru
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
2
1
Читайте также
Большунов одержал 16-ю победу в 16 гонках сезона Кубка России
Миллиардеры решили поддержать «Допинговую Олимпиаду»
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «ВТБ Арены» — о матче России и Сербии: «Подготовка была начата самым тщательным образом»

Булыкин в матче России с Сербией ожидает хорошей игры от обеих команд

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости