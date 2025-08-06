Матч сборной России с Катаром учтут в рейтинге ФИФА

Товарищеский матч сборной России против Катара будет учитываться в рейтинге ФИФА, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РФС.

В сентябре 2023 года команды также провели товарищеский матч (1:1), однако результат той игры не учитывался в рейтинге ФИФА.

Матч с Катаром пройдет 7 сентября в Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд». Также сборная России сыграет с Иорданией (4 сентября) и Ираном (6 октября).

В 2025 году сборная России играла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.