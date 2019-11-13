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Матч Россия — Бельгия пройдет при аншлаге

20:06
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На матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгии ожидается аншлаг, сообщили «СЭ» в пресс-службе РФС. Встреча пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», вмещающем 62 315 зрителей.

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 21 очко. Бельгия с 24 баллом располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли на Евро-2020.

Россия — Бельгия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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