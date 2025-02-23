Матч между Россией и Замбией пройдет 25 марта на стадионе «Динамо»
Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга сообщил дату и место проведения товарищеского матча против сборной России.
«Мы договорились о дате и месте матча, все документы подписаны. Игра с Россией пройдет 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве», — цитирует Камангу Sport24.
С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Ранее стало известно, что команда Валерия Карпина также проведет товарищеские матчи со сборными Нигерии и Белоруссии в марте этого года.
В марте команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Замбией, а в июне встретится с Нигерией и Белоруссией.
Источник: Sport24
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