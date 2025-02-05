Матч-агент ФИФА сообщил о возможности организовать матч России и Японии до 21 года

Матч-агент ФИФА, ответственный за организацию игр сборной Турции, Реджеп Ясакан рассказал «СЭ» о возможности организации матчей для национальной команды России до 21 года.

«Сборная России до 21 года может приехать в Анталию. В марте мы делаем турнир. Приедет около 15 команд. Куба, Япония, Казахстан, Узбекистан. Без проблем. Если российская сторона захочет, можно организовать два-три товарищеских матча», — сказал Ясакан «СЭ».

Ранее стало известно, что молодежная сборная России не выступит в отборочном турнире чемпионата Европы-2027 среди игроков до 21 года. УЕФА определил процедуру жеребьевки и число участников, среди которых не оказалось России. Следовательно, наша молодежка не сыграет и на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом первым сообщил «СЭ».