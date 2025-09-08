Матч-агент рассказал, при каком условии возможен матч США и России: «ФИФА 100 процентов разрешит»

Матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, работающий со сборной США, заявил «СЭ» о возможной организации товарищеского матча против России.

«Как я уже говорил ранее, чтобы организовать встречу, мне нужно официальное письмо с запросом об организации матча между сборными России и США. Все должно быть официально. Не знаю, где могли бы сыграть сборные, но, если придет запрос, это будет первым шагом к сближению и организации товарищеской встречи. ФИФА разрешит? Это товарищеская встреча, так что 100 процентов. Поэтому и нужно официальное письмо», — сказал Деста «СЭ».

О возможных матчах между Россией и США рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8 сентября.

В последний раз сборные России и США играли в ноябре 2012 года в Краснодаре — тогда матч завершился со счетом 2:2. В общей сложности команды провели пять матчей, в которых две победы одержали россияне, еще три встречи завершились вничью.