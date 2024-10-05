Масалитин против матча сборных России и медиалиги: «Зачем играть с любителями?»
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном матче между сборными России и медиалиги.
«С медийными играть не надо. Просто они, в любом случае, любители. А зачем нужно сборной России играть с любителями? Пускай они между собой играют и развиваются. Пожелаем им в этом всего хорошего», — заявил Масалитин.
Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.
Денис Сафронов
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