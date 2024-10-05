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Сегодня, 17:19

Масалитин против матча сборных России и медиалиги: «Зачем играть с любителями?»

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном матче между сборными России и медиалиги.

«С медийными играть не надо. Просто они, в любом случае, любители. А зачем нужно сборной России играть с любителями? Пускай они между собой играют и развиваются. Пожелаем им в этом всего хорошего», — заявил Масалитин.

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

Денис Сафронов

Валерий Масалитин
Сборная России по футболу
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