Масалитин удивлен отсутствием Умярова в сборной России: «Чем Черников или Миранчук сегодня лучше?»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился с «СЭ» мнением о непопадании полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в состав национальной команды России на сентябрьский сбор.

«Чем Черников или Антон Миранчук на сегодняшний момент лучше Умярова? Наиль играет в составе «Спартака». Ты парня пригласи. В состав не ставь, но дай шанс: «Значит, мы за тобой смотрим». По каким-то причинам, может, в состав сборной не ставить, но парень должен приехать и сказать: «Да, меня видят, я еще прибавлю, буду расти, хочу в сборную». Когда такое отношение... А чем Данил Глебов лучше на сегодняшний момент?» — сказал Масалитин «СЭ».

29 августа РФС опубликовал итоговый состав сборной России, на товарищеские матчи против Иордании и Катара. Умяров трижды попадал в расширенный список, но так и не был включен в окончательный.

4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0), в воскресенье, 7 сентября команда сыграет с Катаром. Начало матча — в 18.30 (мск).

В сезоне-2025/26 25-летний Умяров провел 8 матчей, в которых отметился результативной передачей.