Масалитин: «Сборы национальной команды сейчас не нужны»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, почему решение отменить июньский сбор национальной команды России было правильным.

«Понимаете, сейчас футбол развивается, становится динамичным, травмоопасным. Очень много футболистов сейчас получают травмы, потому что проводят очень много игр. С одной стороны, понятно, что всем нужна игровая практика. Но есть люди, которые играют от звонка до звонка, им просто необходимо восстановление. Для этого и дается отпуск. А когда ты в отпуске находишься, и нужно еще где-то собираться, проводить сборы, игры, понятно, что рано или поздно организм в сезоне подведет тебя. Поэтому здесь, я думаю, все правильно поступили. Эти сборы сейчас не нужны. Футболист должен восстанавливаться, футболист должен подойти к чемпионату во всеоружии», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

После консультаций с тренерским штабом национальной команды и клубами РПЛ РФС принял решение перенести учебно-тренировочный сбор на осень.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.