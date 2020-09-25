Маркус Берг: «Сборной Швеции придется больше времени провести в дороге»

Нападающий «Краснодара» и сборной Швеции Маркус Берг высказался о ситуации с коронавирусом в Швеции и переносе товарищеского матча с Россией. Ранее стало известно, что игра, намеченная на 8 октября, перенесена из шведской Сольны в Москву.

— Ситуация с коронавирусом постоянно меняется, но, судя по статистике, сейчас все стабильно, — заявил Классон. — Ситуация не хуже, чем было раньше. Просто в разных странах действуют различные ограничения. В Швецию запрещен въезд иностранцам из стран, не входящих в Евросоюз — вот и вся проблема. Поэтому для встречи сборных просто поменяли место проведения, и нашей национальной команде придется больше времени провести в дороге. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Берга