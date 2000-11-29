Маркао: лучший бразилец в "Спартаке", один из лучших - в Европе
Выступление Маркао в Лиге чемпионов, дважды "выстрелившего" дуплетом в московских матчах против "Спортинга" и "Арсенала", очаровало футбольную Европу. Игра спартаковского форварда произвела настолько сильное впечатление на функционеров УЕФА, что те включили Маркао в символическую сборную бразильцев, выступавших на первом этапе главного клубного турнира Старого континенета. О том, какая высота покорилась Маркао лучше всего говорят имена его партнеров по виртуальной команде: московский бразилец оказался в одной компании со звездами первой величины - Таффарелом, Роберто Карлосом, Ривалдо, Флавиу Консейсау, Жарделом.
- Признаюсь честно, не ожидал такого признания: ведь в Европе играет огромное число великолепных футболистов из Бразилии. При этом мне словно ввели какую-то специальную инъекцию для поднятия духа - с этого началась беседа форварда "Спартака" с коррепондентом "СЭ" Вячеславом КОРОТКИНЫМ.
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- Чем неожиданнее стало для вас решение УЕФА, тем, наверное, приятнее?
- Не стану скрывать - я был счастлив. Но при этом прекрасно осознаю, что в футболе может случиться всякое: сегодня ты на вершине, а завтра можешь оказаться у подножия скалы. Планка поднята достаточно высоко - тем больнее может оказаться падение.
- Устроит ли "Спартак" ничейный итог в предстоящем матче?
- Никаких ничьих! Мы должны выйти на поле только с мыслью о победе.
- Как переносите непривычные для вас российские холода?
- Я профессионал и должен терпеть. Стараюсь не обращать внимание на мороз. Здорово помогли мне советы, как справиться с холодом, старожила "Спартака" Робсона. Хотя, честно говоря, я рад, что подготовку к игре против "Лиона" мы продолжим во Фрации.
Полностью интервью "звездного" бразильца с корреспондентом "СЭ" Вячеславом КОРОТКИНЫМ читайте в сегодняшнем номере газеты.
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