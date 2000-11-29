Маркао: лучший бразилец в "Спартаке", один из лучших - в Европе

Выступление Маркао в Лиге чемпионов, дважды "выстрелившего" дуплетом в московских матчах против "Спортинга" и "Арсенала", очаровало футбольную Европу. Игра спартаковского форварда произвела настолько сильное впечатление на функционеров УЕФА, что те включили Маркао в символическую сборную бразильцев, выступавших на первом этапе главного клубного турнира Старого континенета. О том, какая высота покорилась Маркао лучше всего говорят имена его партнеров по виртуальной команде: московский бразилец оказался в одной компании со звездами первой величины - Таффарелом, Роберто Карлосом, Ривалдо, Флавиу Консейсау, Жарделом.