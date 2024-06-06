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Захарова поддержала готовность Венгрии провести товарищеский матч со сборной России: «Для всех открыта дверь»

Захарова поддержала готовность Венгрии провести товарищеский матч со сборной России
Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в разговоре с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 отреагировала на заявление министра иностранных дел Петера Сийярто о готовности провести товарищеский матч со сборной России.

— Министр иностранных дел Венгрии заявил о том, что они вне политики и готовы проводить спортивные состязания с Россией. Кто еще из европейский стран может?

— Все, кто хотят. Что значит, кто может? У нас нет каких-то предрассудков. У нас как раз отсутствует какой-либо намек на любую дискриминацию: политическую или по национальному вопросу. Мы не просто это не используем, но и не приемлем, боремся с этим. Все, кто захочет, для всех открыта дверь. Вы же видите. Проходят спортивные мероприятия фиджитал, Игры будущего.

Я была приглашена на ту часть, которая была связана с гонками и проходила в Сочи параллельно с фестивалем молодежи. Вы знаете, там были ребята из различных стран с дружественными режимами, недружественными, с разных континентов. В том числе из тех самых стран, которые в отношении нас проводят агрессивную политику. Ребята приезжали. И им сами в голову не могло прийти, что они могут столкнуться с какой-то дискриминацией или недружественным отношением. И никому из организаторов тоже такое в голову прийти не могло. Все было прекрасно, все участвовали на равных, получали призы, купались в лучах славы, любви фанатов. Это только один пример, а таких примеров огромное количество.

Сборная Венгрии по футболу
Сборная России по футболу
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