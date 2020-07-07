Мариу Фернандес: «Все были уверены, что Испания выбьет Россию с ЧМ. Но бывают счастливые дни»

Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес вспомнил о победе над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Основное и дополнительное время завершились вничью (1:1), россияне победили по пенальти 4:3.

— Мне кажется, практически все были уверены, что Испания выбьет нас из турнира, — цитирует официальный сайт РФС Фернандеса. — Она считалась безоговорочным фаворитом. Но бывают счастливые дни, когда у команды получается даже невозможное. После победы был безумно рад. Близкие и родные завалили сообщениями. Мы все понимали, что эта победа войдет в историю российского спорта. Вечером долго обсуждали с Денисом Черышевым матч, делились эмоциями. Такое счастье испытывали — не передать словами.

Очень запомнилась встреча с болельщиками после турнира. Несмотря на то, что мы проиграли, болельщики нас приняли очень тепло. Было очень приятно! Те мгновения навсегда останутся у нас в памяти. Да и вообще, весь турнир был организован на высочайшем уровне. Могу поздравить всех, кто принимал участие в организации, праздник удался.