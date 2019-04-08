Мариу Фернандес – о пенальти в матче с Хорватией: "Это мой первый 11-метровый, который я когда-либо бил"

Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес признался, что не мог отказаться от исполнения 11-метрового удара в четвертьфинале чемпионата мира 2018-го против сборной Хорватии (2:2, 3:4 - по пен.).

28-летний защитник сравнял счет в дополнительное время встречи с хорватами.

– Если меня назначили, то я пойду и обязательно пробью пенальти. Это был первый пенальти, который я когда-либо вообще бил в своей карьере. До этого момента никогда не исполнял 11-метровый, – сказал Фернандес в передаче "Играем за вас".