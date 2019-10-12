Мариу Фернандес не сыграет с Кипром
20:07
По информации «СЭ», защитник сборной России Мариу Фернандес не сыграет против Кипра. При этом участие полузащитника Дмитрия Баринова, который, как и Фернандес, работал накануне матча по индивидуальной программе, вероятно.
Первым кандидатом на место правого защитника является защитник Сергей Петров. Но не исключено, что выбор будет сделан в пользу Вячеслава Караваева. Решение тренерский штаб примет утром.
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