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Мариу Фернандес и Баринов работают по индивидуальной программе

12:15
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Сборная России вышла на тренировку на стадионе «ГКС» в Никосии перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Игра пройдет 13 октября.

Защитник Мариу Фернандес и полузащитник Дмитрий Баринов под контролем врачей физиотерапевтов проходят восстановительные и медицинские процедуры в отеле, они работают по индивидуальной программе.

Перед тренировкой 23 футболиста, вышедших на поле стадиона, поздравили с днем рождения массажиста команды Андрея Проничева.

Сборная России занимает второе место с 18 очками в группе I после семи матчей. На первой строчке — Бельгия с 21 баллом.

Кипр — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




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