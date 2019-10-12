Мариу Фернандес и Баринов работают по индивидуальной программе

Сборная России вышла на тренировку на стадионе «ГКС» в Никосии перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Игра пройдет 13 октября.

Защитник Мариу Фернандес и полузащитник Дмитрий Баринов под контролем врачей физиотерапевтов проходят восстановительные и медицинские процедуры в отеле, они работают по индивидуальной программе.

Перед тренировкой 23 футболиста, вышедших на поле стадиона, поздравили с днем рождения массажиста команды Андрея Проничева.

Сборная России занимает второе место с 18 очками в группе I после семи матчей. На первой строчке — Бельгия с 21 баллом.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира