Марио Фернандес рассказал о встрече с Карпиным

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в интервью «СЭ» рассказал о встрече с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Карпин не убеждал продолжать карьеру, — отметил Фернандес. — Валерий Георгиевич мне позвонил, сказал, что он во мне заинтересован, мы договорились встретиться и проговорить ситуацию. Я ему еще по телефону сказал о своем намерении оставить сборную. Мы встретились с ним, поговорили, он сказал, что нужен ему, что он хотел бы, чтобы я помог сборной».