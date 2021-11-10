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Марио Фернандес рассказал о встрече с Карпиным

20:51
Марио Фернандес и Валерий Карпин. Фото Global Look Press
Марио Фернандес и Валерий Карпин. Фото Global Look Press
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес в интервью «СЭ» рассказал о встрече с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Карпин не убеждал продолжать карьеру, — отметил Фернандес. — Валерий Георгиевич мне позвонил, сказал, что он во мне заинтересован, мы договорились встретиться и проговорить ситуацию. Я ему еще по телефону сказал о своем намерении оставить сборную. Мы встретились с ним, поговорили, он сказал, что нужен ему, что он хотел бы, чтобы я помог сборной».

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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