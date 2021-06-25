Мандрыкин считает, что Гильерме сильнее Шунина и Сафонова

Экс-голкипер «Алании» и ЦСКА Вениамин Мандрыкин в интервью «СЭ» оценил игру вратарей сборной России на Евро-2020.

— Удивились, что с финнами в основе вышел не Шунин, а Сафонов?

— Еще бы! Обычно на больших турнирах после первого же матча вратаря не меняют. Разве что в случае форс-мажора. Поскольку Черчесов свое решение не объяснил, можем лишь догадываться, почему Шунин сел на лавку. С Бельгией ничего криминального он не совершил.

— Во втором голе не виноват?

— Я бы не стал все валить на Шунина. К голу привела череда ошибок. Защитники до мяча не дотянулись, вылетел он прямо перед вратарем. Который уже как мог, так и отбил. А Черышев вместо того, чтобы держать Менье, зачем-то побежал к штанге и бельгийцу помешать не сумел. Если бы Шунин вышел с Финляндией, уверен, и у него был бы «сухарь». Соперник-то почти не атаковал.

— Сафонов теперь надолго основной вратарь сборной?

— Пока об этом говорить рано. С финнами у него работы не было, а с датчанами отыграл неплохо, выручил несколько раз. Но счет-то — 1:4.

— Гол Дамсгора — вратарский?

— Ну... Сафонов не подобрал ногу для прыжка. Может, не видел момент удара? Хотя, если судить по повторам, обзор ему никто не закрывал.

— Пробил датчанин здорово.

— Ага, наклевом. Когда мяч летит по такой траектории, вратарю всегда трудно среагировать. Но если бы Матвей прыгнул, думаю, достал бы. Был бы красивый сейв.

— Кто сильнее — Шунин или Сафонов?

— Гильерме! Я вообще не понял, почему его даже в заявке не оказалось. Возможно, на него не рассчитывали как на первого номера, вот и решили не вызывать. Хотя он великолепно провел отборочный цикл, в «Локомотив» тоже смотрелся надежно. И в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Да, в конце прошлого года спада не избежал, но весной снова был хорош. На мой взгляд, на Евро должен был играть Гильерме.

— Ну а если выбирать между Шуниным и Сафоновым — кто круче?

— Скажем так, мне больше импонирует игра Сафонова. Часто выручает в сложных ситуациях. Иногда такие мячи вытаскивает, что поражаешься!

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