Экс-вратарь «Алании» и ЦСКА Вениамин Мандрыкин в интервью «СЭ» объяснил, почему Станислав Черчесов должен продолжить работу в сборной России, и предположил, кто может его заменить в случае непопадания на ЧМ-2022.

— Многие считают, что Черчесов как тренер сборной себя уже исчерпал.

— Я не согласен! В команде прекрасный микроклимат. Видно — она управляемая, ребята бьются друг за друга. Ни склок, ни конфликтов. Это очень важно. На мой взгляд, Черчесов должен доработать до конца отборочного цикла ЧМ-2022. А дальше — в зависимости от результата. Если, не дай бог, не попадем в Катар — вот тогда у сборной наверняка появится новый тренер.

— Кто же?

— Возможно, Семак.

— Вы серьезно?

— Абсолютно. Человек три года подряд выигрывает чемпионат России! Это говорит о тренерских качествах Семака.

— Зато в Лиге чемпионов «Зенит» при нем ничего не показал.

— И что? Кто из наших тренеров за последнее время ярко проявил себя в Лиге? В этом турнире от российских клубов подвигов ждать вообще не стоит. Ну а возвращаясь к Черчесову... Мне кажется, если бы не перенос Евро, сборная России выступила бы удачнее.

— Это почему?

— После ЧМ-2018 на волне успеха здорово прошли отборочный цикл. Тонус, эмоции — всё на другом уровне! А потом пандемия, скомканный сезон, очень плотный календарь, из-за которого на игроков выпала колоссальная нагрузка. Еще хорошо, что в России матчи проводили со зрителями. В Европе смотреть футбол при пустых трибунах было невыносимо. Даже в Лиге чемпионов постоянно ловил себя на мысли, что наблюдаю обычный «товарняк».

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