Мамаев прокомментировал скандал с шампанским в Монте-Карло

Экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев заявил, что не должен извиняться за историю с распитием шампанского в Монако.

После того как сборная вылетела с чемпионата Европы в 2016 году, Мамаев и нападающий Александр Кокорин посетили ночной клуб в Монте-Карло. Там они угощали гостей шампанским, потратив в общей сложности 250 тысяч евро (стоимость одной бутылки составляла 500 евро).

«Конечно, это неправильно с точки зрения того, что выступили неудачно на Евро, и это стало достоянием общественности. Потратить огромную сумму на такую ерунду... Много было хейта. Я даже помню, что мне руководители «Краснодара» говорили, что я должен извиниться. Я отвечал: «Перед кем и за что?» Я ни у кого денег не занял, никому не должен. Я приехал на отдых. Да, это смотрится с точки зрения моральной составляющей на 100% неправильно, что мы сидим так, будто ничего не было», — сказал Мамаев в подкасте Федора Смолова.

Мамаев добавил, что он жалеет о потраченной сумме денег. И понимает, что если все сопоставить, то смотрится не очень правильно. Но если бы сборная выступила чуть удачнее, была бы другая атмосфера.

Профессиональная карьера Мамаева завершилась в 2022 году. За время своей спортивной жизни он играл за такие клубы, как «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки», где выступал в позиции полузащитника.