Мама Смолова: «Сын мне говорил: «Ты просто не представляешь, что это такое, когда против тебя вся страна»

Форвард «Локомотива» и сборной России Федор Смолов и его родители в интервью экс-футболисту «Крыльев Советов» Евгению Савину рассказали о том, что приходилось слышать в их адрес после чемпионата мира-2018.

Сборная России проиграла в четвертьфинале турнира Хорватии (2:2, 3:4 — по пен.), Смолов не забил послематчевый 11-метровый удар.

— Если взять подготовку к ЧМ-2018, я изменил бы все с самого начала 2018 года, — сказал Смолов. — С отношения к тренировкам в Краснодаре. Я осознавал, что туда еду первым номером. Настрой был такой: мне нельзя сейчас травму получить, надо играть, быть готовым. Футбол не прощает такого отношения к себе.

— Если, условно говоря, Баджо не забивал или Зико не забивал, — сказал отец смолова. — Сократис не забивал. О чем ты вообще говоришь, сынок? Это может произойти с любым. Конечно, я меньше всего хотел, чтобы это с ним произошло. Но вот так. Эта пауза, отсутствие мяча и его мандраж начался. Естественно, все сложилось так, что он не забил. Дрогнул до удара еще. Никакой жалости. Он, наверное, думал, почему это произошло со мной.

— Я не могу это передать, могу даже заплакать, потому что это было настолько переживательно, — рассказала мама Смолова. — У меня с ним был как-то разговор, и он мне сказал такую вещь: «Мама, ты просто не представляешь, что это такое, когда против тебя вся страна». Боль и переживания, какие он пережил, — это несопоставимо с этими фразами, ругательствами, оскорблениями в его адрес. Он пережил намного больше, чем эти оскорбления. Мне даже и сейчас больно, он очень изменился, он как-то закрылся. Мои слова были таковы: «Бог дает испытания по силам, он не даст человеку испытание выше его сил». Это твой урок жизненный, ты станешь только сильнее. Главное — храни свое доброе сердце.