Мама Артема Дзюбы: «Мы гордимся сыном, он оправдал все надежды»

Светлана Дзюба, мама нападающего «Акрона» и сборной России Артема Дзюбы, прокомментировала рекорды футболиста.

«Это неожиданно, обалденно, в шоке! Конечно, мы надеялись, мы хотели, особенно в сборной. Это было что-то. Спасибо всем, кто доверился Артему. Я всегда говорю всем знакомым, друзьям, что это не только его достижение. Да, ему тоже хорошо, но ведь это достижение для всего российского футбола. Мы гордимся, что такого сына воспитали, что он оправдал все надежды, несмотря ни на что. Молодец!» — приводит слова Светланы Odds.ru.

19 марта в BetBoom Матче Сборной России с Гренадой (5:0) Дзюба забил 31-й гол за национальную команду и стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

Ранее 36-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории отечественного футбола. На данный момент на его счету 236 голов.