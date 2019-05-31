Маленький болельщик сборной России назвал Смолова Алексеем

Футболисты сборной России​ продолжают подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 на базе в Новогорске.

Между тренировками национальной команды Федор Смолов попал в забавную ситуацию. Футболист встретился с двумя маленькими болельщиками сборной, один из которых назвал Смолова Алексеем.

– Почти, – прокомментировал форвард.

Национальная команда проведет две встречи: 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.

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