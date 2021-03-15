Малафеев считает, что Жирков не дает повода обсуждать его возраст

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» вызов в национальную команду Александра Соболева, Артема Дзюбы и Антона Заболотного.

«Считаю вызов однотипных нападающих в сборную преимуществом, потому что все равно присутствует вариативность игры с двумя форвардами, соответственно, в случае чего — один подменит другого. Выпустив двоих высоких, можно использовать преимущество вверху: длинные передачи или подачу с фланга. Вариативность с точки зрения креативного начала и забегания в зону уменьшаются, хотя и у Соболева, и у всех остальных вызванных нападающих присутствует таранный стиль, они могут протащить мяч. Понятно, что без особого оббегания за спину защитникам, потому что резкости и маневренности высоким нападающим не хватает», — сказал «СЭ» Малафеев.

Вячеслав Малафеев также объяснил нахождение в заявке сборной 37-летнего защитника «Зенита» Юрия Жиркова.

«Дефицит левоногих футболистов, что в краю атаки, что в обороне. Наличие игрока, который может играть на нескольких позициях, плюс, его опыт. Понятно, что возраст будет давать о себе знать, но пока Юрию удается поддерживать себя в хорошем тонусе. Он не дает возможности обсуждать его возраст», — добавил Малафеев.

Стартовый матч квалификации ЧМ-2022 россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.

(Екатерина Звенигородская)