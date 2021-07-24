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Малафеев — о конфликте Карпина и Дзюбы: «Вопрос вызова в сборную не будет стоять в личных взаимоотношениях»

10:21
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о перспективах форварда Артема Дзюбы в сборной России после назначения Валерия Карпина на пост тренера национальной команды.

«Вопрос не в перспективах или в каких-то взаимоотношениях. Если Дзюба заслужит своей игрой приглашения в сборную страны — он там окажется. В ином случае — пригласят того, кто будет более достойный этого вызова. Карпин во главу стола ставит игровые качества и способность помочь команде. Валерий Георгиевич, несмотря на негативные высказывания со стороны Артема, не воспринимал его слова близко и по-тренерски оценивал качества игрока. Даже признавал его игроком сезона 2019/2020. Очевидно, вопрос не будет стоять в личных взаимоотношениях. В сборной должны быть те, кто этого достоин», — сказал Малафеев «СЭ».

Напомним, 23 июля Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России.

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