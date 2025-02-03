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Сегодня, 09:30

Митрофанов: «Международное футбольное сообщество страдает без России. Они хотели бы нашего возвращения»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» заявил, что футбольное сообщество страдает без российских команд.

«Обратите внимание: Эльхан Мамадов (представитель ФИФА. — Прим. «СЭ») присутствовал на конференции РФС несколько лет назад, в 2022 году. Тогда он говорил с определенной риторикой, но достаточно спокойно, обходил острые углы. Сейчас же достаточно конкретно коллеги говорят о том, что международное футбольное сообщество страдает в связи с отсутствием России и хотело бы нашего скорейшего возвращения. Мне кажется, это результат в том числе и нашей совместной работы. Все мы работаем в одном направлении», — сказал Митрофанов «СЭ».

Максим Митрофанов. «Противников возвращения России много. Но сторонников больше». Интервью Митрофанова

Сборная России отстранена от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.

Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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