Митрофанов — о матчах сборной в 2025 году: «Хотим играть в России»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» рассказал о планах сборной России на 2025 год.

— Ситуация с поиском соперников на окна ФИФА в 2025 году будет такой же, как в этом?

— Мы изучали календарь — год будет другим. В разные окна внутри 2025 года у разных конфедераций есть свободные даты. У нас есть уже предварительные договоренности на каждое окно, проводим работу.

— Какие цели преследует РФС на матчи сборной России в 2025 году?

— Во-первых, мы хотим играть в России. Во-вторых, нас интересует максимальная заполняемость стадиона и обеспечение наших обязательств перед партнерами и спонсорами. Некоторые интересуются, почему мы не проводим игры на «Лукойл Арене». Ответ прост: там проданы все ложи, мы не сможем выполнить обязательства перед спонсорами. В-третьих, матч должен быть востребован в регионе. Игра не может стать для РФС только тратой средств — вкладываем в организацию матч-дэй, шоу-программы, получаем билетный доход. Для футболистов очень важно видеть болельщиков, которые их поддерживают. Помните матч с Кубой? Не самая высокоранговая сборная, но заполненная арена поддерживала игроков. Футболисты чувствовали поддержку болельщиков, получали удовольствие от игры, для нас это очень важно.

В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одной контрольной игры из-за отсутствия соперников.