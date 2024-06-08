Митрофанов: «Карпин не говорил об интересе «Бешикташа»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин ничего не говорил об интересе со стороны «Бешикташа».

«Интерес «Бешикташа» к Карпину? Валерий Георгиевич не говорил об этом. Карпин — более чем корректный человек. Даже если бы на него вышли с предложением, он не сказал бы об этом, чтобы это не было воспринято как давление с его стороны», — цитирует Sport24 Митрофанова.

«Бешикташ» в апреле прекратил сотрудничество с Фернанду Сантушем после ничьей с «Самсунспором» (1:1) в чемпионате Турции. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона был назначен Сердар Топрактепе.