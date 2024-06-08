Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 03:32

Митрофанов: «Карпин не говорил об интересе «Бешикташа»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин ничего не говорил об интересе со стороны «Бешикташа».

«Интерес «Бешикташа» к Карпину? Валерий Георгиевич не говорил об этом. Карпин — более чем корректный человек. Даже если бы на него вышли с предложением, он не сказал бы об этом, чтобы это не было воспринято как давление с его стороны», — цитирует Sport24 Митрофанова.

«Бешикташ» в апреле прекратил сотрудничество с Фернанду Сантушем после ничьей с «Самсунспором» (1:1) в чемпионате Турции. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона был назначен Сердар Топрактепе.

Источник: https://sport24.ru/football/news-654238-mitrofanov-interes-beshiktasha-k-karpinu-dazhe-yesliby-na-nego-vyshli-s-predlozheniyem-on-ne-skazalby-ob-etom
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Бешикташ
0
Читайте также
Тарпищев заявил, что Мирра Андреева должна попасть на Олимпиаду-2024
ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России на два года
В Подмосковье убит зампред патриотического движения «Зов народа» Еговцев
Вратарь сборной России задолжал космическую сумму по алиментам. Что происходит вокруг Матвея Сафонова
Актриса Анастасия Голикова погибла в возрасте 28 лет. Что о ней известно
Песков назвал заявления Макрона об Украине провокационными
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России вернулась в Москву после матча с Белоруссией

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости