Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:45

Митрофанов: «Интересно узнать данные ВЦИОМ по другим видам спорта. А то может оказаться, что к спорту в России все равнодушны»

Максим Митрофанов прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ.

— Одна из версий причин появления опроса ВЦИОМ: Министерство спорта РФ теперь будет через специальный фонд распределять по спортивным федерациям средства от ставок на зарубежные соревнования. И что этот опрос кто-то может использовать для того, чтобы РФС из общего пирога досталось поменьше денег.

— Я думаю, надо дождаться результатов Совета при Президенте РФ в Уфе, на котором определенные методики распределения этих средств будут Минспортом предложены и затем утверждены. Но если связывать эту методику с опросом ВЦИОМ, то интересно узнать, есть ли у них какие-то данные по интересу людей к другим видом спорта? И какие это данные? Надо тогда уж разбираться по каждому виду спорта, а не абстрактно по всему спорту. А то может оказаться, что к спорту в принципе в России все равнодушны. Но это не так! Мы видим количество занимающихся, видим охват и доли телевизионных рейтингов, видим хорошую заполняемость стадионов на матчах сборной и на кубковых матчах, особенно с участием топовых клубов, которые над этим серьезно работают. И, кстати, министр спорта РФ уже выступил в интервью, сказав, что не понимает, что это за опрос, и что он не видит падения интереса к футболу. Поэтому мне кажется, что опрос ВЦИОМ был сделан не министерством и не под эту историю, о которой вы говорите.

Максим Митрофанов. «Ведем переговоры с Сирией и Брунеем». Митрофанов — о соперниках сборной России, медиалиге и пиве на стадионах

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за период с 2005 по 2024 год увеличилась с 43 до 77 процентов.

Максим Митрофанов
Читайте также
«Спартак» отказал в стажировке в клубе Александру Мостовому
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Глюкозу оштрафовали по статье об употребление наркотиков
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Станкович с трибуны смотрел на свою команду после провала с «Краснодаром», Махачкала не стала винить судей. Что произошло после матча «Динамо» Мх - «Спартак»
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости