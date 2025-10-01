Футбол
Сегодня, 19:15

Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о странах, которые выступают за возвращение России на международную арену.

«В моем понимании, одно из СМИ собрало все интервью за последний год, соединило в единый документ и опубликовало аналитическую справку, как будто что-то обсуждалось. На последнем конгрессе [УЕФА] в Албании вопрос нашего возвращения не обсуждался. Год назад все страны Скандинавии, кроме Дании, которые категорически против возращения России, сказали, что у них есть национальный запрет. Но, по их мнению, было бы правильно УЕФА высказать свою позицию по данному вопросу. Чтобы они нас вернули, а дальше коммуницировали с их правительствами», — сказал Митрофанов «СЭ».

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В марте 2024 года сборная России сыграла со сборной Сербии (4:0), которая является членом УЕФА.

До конца 2025 года сборная России сыграет с командами Ирана (10 октября), Боливии (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
