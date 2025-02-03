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Митрофанов о работе Прядкина в УЕФА: «В переговорах по возвращению России он не участвует»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о роли Сергея Прядкина в диалоге с УЕФА по допуску российских команд.

— Сергей Прядкин все еще является советником руководства УЕФА. Он принимает участие в диалоге о нашем возвращении на международную арену?

— Он, может быть, там у них как-то задействован, но в переговорах не участвует. Уровень его советов другой, видимо. Это же их история, как они используют своих сотрудников.

— Грустно, что есть наш россиянин, есть наш представитель, и он не участвует.

— Главное — нормально общаться с коллегами. В УЕФА из россиян не только Прядкин.

Максим Митрофанов. «Противников возвращения России много. Но сторонников больше». Интервью Митрофанова

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных соревнованиях после решений УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года.

РФС
Максим Митрофанов
Сергей Прядкин
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