18 июня 2025, 11:59

Митрофанов о ситуации в Иране: «Надеемся, что матч со сборной России будет проведен»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с товарищеским матчем сборной России против Ирана.

«Хочется, чтобы как можно скорее закончилась ситуация, которая происходит на территории Ирана. Время есть. Мы надеемся, что матч будет проведен. Учитывая, что матч планировался в России... Главное, чтобы у коллег была возможность приехать. Если она будет, мы проведем игру. Если возможности не будет — будем использовать различные опции по замене сборной или переноса матча на поздний срок», — сказал Митрофанов «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

Воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.

