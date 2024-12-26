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Митрофанов: «Мы боремся не за то, чтобы Израиль забанили вслед за нами»

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» отметил, что в федерации футбола Израиля считают, что необходимо снимать санкции с российских команд.

«У нас прекрасные отношения с Федерацией футбола Израиля, мы находимся в товарищеских отношениях с ее президентом и генеральным секретарем. И вопрос не в том, чтобы к ним применить какие-то санкции. И, кстати, их позиция тоже в том, что необходимо снимать санкции с российских команд.

Если мы отойдем от ситуации двойных стандартов и всех вернем в режим принятия объективных решений, то, раз уже применены такие санкции в отношении российских команд, то на каком основании их нет в отношении израильских команд? Но мы боремся не за то, чтобы Израиль забанили вслед за нами. А за то, чтобы нас разбанили, раз не трогают Израиль», — сказал Митрофанов.

Максим Митрофанов. «Израиль за снятие санкций с России». Митрофанов — о сборной, агентах и судейском скандале

Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой Европейского футбольного союза (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Футболисты сборной Израиля по&nbsp;футболу. Израиль ввел войска на территорию Сирии. Почему его сборные все еще выступают под своим флагом?
Максим Митрофанов
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