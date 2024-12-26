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Митрофанов: «Официальные лица УЕФА прекрасно видят качественный уровень организации турниров в России»

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» отметил, что никаких проблем с безопасностью на матчах сборной России в 2024 году не было.

«Во всех случаях безопасность обеспечивалась идеально. Кстати, из сборных, входящих в УЕФА, можно вспомнить не только мартовский приезд мужской команды Сербии в Москву, но и два матча женской сборной Азербайджана с Россией в Сочи в конце ноября и начале декабря. Никаких нареканий по части организации, безопасности и логистики со стороны гостей не было. Да, логистика где-то стала сложнее из-за ограничений авиасообщения. Но даже те, кто летал на матчи с пересадками, никаких нареканий не озвучивали», — сказал Митрофанов.

Также он считает, что в Европейском футбольном союзе (УЕФА) видят качественный уровень организации соревнований в России.

«В России проводятся турниры развития УЕФА — официальные соревнования. На них приезжают официальные лица УЕФА. Они прекрасно видят качественный уровень организации, в том числе по части безопасности. РФС приводит это в качестве аргументов. К сожалению, это пока не дает результата, но мы рассчитываем, что со временем число таких примеров заставит принимать решения о постепенном снижении санкций», — добавил Митрофанов.

Максим Митрофанов. «Израиль за снятие санкций с России». Митрофанов — о сборной, агентах и судейском скандале

В 2024 году сборная России одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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