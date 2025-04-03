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3 апреля 2025, 08:15

Митрофанов: «Этапом возвращения России может быть игра на нейтральных полях — это обсуждалось с 2022 года»

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» допустил проведение матчей на нейтральных полях после возвращения российских команд в официальные турниры.

— Вы допускаете возможность проведения матчей российских команд на нейтральных полях?

— Наша задача — принимать соперников дома. В качестве какого-то этапа может быть игра на нейтральных полях — это обсуждалось с 2022 года, такое теоретически возможно. Но ставим задачу-максимум — выступать в России, и желательно сразу. Какие могут быть нейтральные страны? Если вопрос станет актуален, тогда прокомментируем.

Российские клубы, включая сборные, не принимают участия в турнирах УЕФА и ФИФА с 2022 года.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.Максим Митрофанов: «Этапом возвращения России может быть игра на нейтральных полях. Но мы хотим проводить матчи дома»

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Максим Митрофанов
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