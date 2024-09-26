Максим Деменко: «Батраков заслужил право дебютировать в сборной России»

Бывший защитник сборной России Максим Деменко прокомментировал попадание полузащитника «Локомотива» Максима Батракова в расширенный список национальной команды на октябрьский сбор.

«Конечно, это правильное решение со стороны Карпина, — приводит «РБ Спорт» слова Деменко. — Думаю, что Алексей попадет в окончательную заявку. Батраков замечательно себя проявил, он большой молодец. Я предполагаю, что по плану он бы сыграл за сборную в матче с Таиландом, но эта встреча была отменена. Батраков заслужил право дебютировать в сборной России. Но я хочу еще похвалить его не только за саму игру, но и за поведение вне поля. Алексей мне показался очень скромным молодым человеком. Он вежливо общается с прессой и с болельщиками».

На счету 19-летнего Батракова в этом сезоне 9 матчей в РПЛ, 7 голов и 5 голевых передач в чемпионате России.