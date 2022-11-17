Макарчук поделился эмоциями от вызова в национальную команду

Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук рассказал, как отреагировал на вызов в национальную команду.

«Как в первый раз. Хочется выйти на поле, проявить себя, доказать, что не зря меня вызвали», — приводят «Известия» слова Макарчука.

Также он ответил на вопрос о своей физической форме.

«Форма у меня нормальная. Все-таки сезон в РПЛ идет уже не первый месяц. Заканчивается первая его часть, отыграли последние матчи чемпионата в году, остались две кубковые встречи. В общем, не после межсезонья едем в сборную, так что состояние хорошее», — добавил 27-летний футболист.

Сборная России сыграет против команды Таджикистана 17 ноября в Душанбе, а 20 ноября встретится с Узбекистаном в Ташкенте.