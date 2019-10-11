Магомед Оздоев: «С Бариновым приятно играть. Как и с Зобниным»

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал победу над командой Шотландии (4:0) в матче отборочного цикла Евро-2020.



— Ну почему ничего не получалось? Шотландия — не слабая сборная. Мы контролировали ход игры, пытались взломать соперника, но шотландцы компактно, низки сидели в обороне. Чуть не хватало фарта. Во втором тайме мы забили быстрый гол, Шотландия стала играть более открыто. Это и дало результат.



— Эта Шотландия сильно отличается от той, с которой играли в сентября?

— Нет. Идентичная команда. Мы там так же хорошо играли. А дома у нас нет шансов играть по-другому. Нас поддерживает вся страна, нас несут вперед на руках.



— Забили эффектный гол.

— Пробил, как попал так попал.



— Вы уходили на перерыв вместе с Ромащенко, а когда забили, побежали к нему.

— Он говорил мне, что надо прибавить в темпе. Тяжело прибавлять, когда команда низки сидит, взламывать ее через центр. Мы пытались взламывать через фланги. Потому что они ждали наших потерь в центре, чтобы потом выбегать в контратаки. Юрьич (Ромащенко) правильно донес, что нужно сделать, и мы это сделали.



— У Головина не очень идет в «Монако». А тут гол и две передачи. В сборной он иначе себя чувствует?

— Думаю, что Саша — прекрасный игрок. Забивает и отдает во Франции. У его команды был кризис, но, думаю, она выберется. В «Монако» просто так не берут.



— Вашим напарником в опорной зоне в этот раз был не Зобнин, а Баринов. Как вам с ним игралось?



— Матч это показал. Баринов — хороший футболист, с ним приятно играть, как и с Ромой, как и с любым другим в сборной. (Илья Андреев)

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