30 сентября, 01:39

Оздоев назвал самый памятный матч за сборную России

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал, какие матчи за сборную России для него запомнились.

— Первое, что приходит на ум... Много матчей, — сказал Оздоев. — Я считаю, что любой матч за сборную — это всегда такой памятный матч. И для меня, наверное, это когда я дебютировал. Это было давно. Всегда приятно играть за национальную сборную, а так, если можно сказать, что был такой вау-матч... Помню, конечно, это со сборной Шотландии дома.

— Ваш гол в «Лужниках»?

— Да.

32-летний Оздоев провел за сборную России 35 матчей и забил 4 гола. Он дебютировал за национальную команду в сентябре 2014 года, а последний матч сыграл на Евро-2020.

Магомед Оздоев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК ПАОК
