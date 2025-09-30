Оздоев — о матчах за сборную России: «Это большой восторг»

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» отметил, что сейчас за сборную России должны играть молодые футболисты.

«Я никогда не говорил, что отказываюсь от сборной России, но также, повторюсь, что на нынешнем этапе считаю, что должны играть постоянно молодые, потому что мы не знаем, когда вернемся к официальным большим турнирам. И когда это время наступит, у нас должны быть действующие футболисты в хорошем возрасте и способные помогать национальной сборной добиваться результата.

Всегда приятно (вспоминать матчи за сборную). Я бы не сказал, что ностальгирую. Я бы сказал, что... Было круто играть на больших турнирах и против топовых команд. Это большой восторг, потому что ты всегда можешь проверить свой уровень и посмотреть, как играют другие футболисты. Международные турниры всегда важны, так же, как и на клубном уровне, и на уровне национальных сборных. Я считаю, что каждый патриот хочет играть в национальной сборной своей страны в любом виде спорта. Просто сейчас такая ситуация сложилась, что не можем мы играть, кроме товарищеских игр. Надо выжимать максимум из той ситуации, в которую мы попали, и постараться через какое-то время, когда будем играть на больших турнирах, чтобы сборная России вновь блистала», — сказал Оздоев.

32-летний Оздоев провел за сборную России 35 матчей и забил 4 гола. Он дебютировал за национальную команду в сентябре 2014 года, а последний матч сыграл на Евро-2020.