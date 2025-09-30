Футбол
30 сентября, 03:06

Оздоев: «Дзюба в последние 10 лет один из лучших нападающих страны»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» отметил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба заслужил быть лучшим бомбардиром в истории сборной России.

«Я ему написал, поздравил с историческим результатом. Сказал: «Все-таки забил сапожникам». Это круто. Я считаю, что Артем заслуживал этого — быть лучшим бомбардиром своей страны. Таких футболистов надо всегда провожать статусно. Я считаю, что Артем в последние 10 лет один из лучших нападающих страны все время», — сказал Оздоев.

19 марта Дзюба в матче против Гренады (5:0) забил свой 31-й гол за сборную Росии. Он опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Артем Дзюба
Магомед Оздоев
Сборная России по футболу
Оздоев назвал самый памятный матч за сборную России

ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США

