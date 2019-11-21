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Магомед Оздоев: «Дзюба спокойно побьет рекорд лучшего бомбардира сборной»

03:14
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Полузащитник сборной России Магомед Оздоев уверен, что нападающий Артем Дзюба побьет рекорд лучшего бомбардира национальной команды.

— Дзюба спокойно побьет этот рекорд, — цитируют «Известия» Оздоева. — Он еще молод и будет долго играть за сборную. А тому, кто захочет превзойти его, придется очень долго работать.

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https://iz.ru/945361/sevastian-terletckii/estestvenno-otbor-naskolko-silny-nashi-soperniki-na-futbolnom-evro

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